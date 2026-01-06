الثلاثاء 06 يناير 2026
مطران بورسعيد يترأس قداس الميلاد المجيد بكنيسة أبو سيفين (صور)

مطران بورسعيد وضواحيها
مطران بورسعيد وضواحيها يستقبل نائب المحافظ، فيتو
18 حجم الخط

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة دميانة بحي الزهور، بمشاركة كهنة ورعية الكنيسة من كافة الأعمار، وسط أجواء احتفالية بقدوم العيد.

نائب بورسعيد يقدم التهاني للمطران، فيتو 
نائب بورسعيد يقدم التهاني للمطران، فيتو 

نائب محافظ بورسعيد يزور كنائس بورسعيد لتقديم التهاني 

شارك في القداس شمامسة الكنيسة وشعبها، وتضمن القداس مجموعة من الألحان والترانيم الخاصة بتلك المناسبة الدينية المسيحية، وهي ميلاد السيد المسيح

وحرص المهندس عمرو عثمان نائب محافظة بورسعيد نيابة عن محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي أن يشارك الأخوة الاقباط في احتفالاتهم بالعيد، وبالفعل توجهوا لكنيسة ابي سيفين لتقديم التهاني  للأنبا تادرس ولكل الأخوة الأقباط.

مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو 
مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو 

مطران بورسعيد يرحب بنائب المحافظ 

ومن جانبه رحب الأنبا تادرس مطران بورسعيد بزيارة المهندس عمرو عثمان، مؤكدا بأن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وقيادتها يحرصون على نشر المحبه دوما، مشيرا بأن المسلمين والمسيحيين ببورسعيد دائما يضربون المثل في المحبه والأخوة فى الأعياد والأحزان على حد السواء.

مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو
مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو

و من جانبه توجه المهندس عمرو عثمان نائب محافظه بورسعيد باسمه واسم محافظه بورسعيد بالكامل بخالص التهنئه القلبيه للاخوه الأقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون هذا العام الجديد عاما إضافيا من الأمن والأمان والإستقرار الذي تنعم به مصر في ظل قيادتها السياسيه الحكيمه.

كنيسة ابي سيفين بورسعيد، فيتو 
كنيسة ابي سيفين بورسعيد، فيتو 

وعلى جانب اخر شهدت المناطق المحيطة بجميع الكنائس ببورسعيد لا سيما كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين والشهيدة دميانه تواجد مكثف من قوات الامن، بجانب الدوريات التي جابت محيط جميع الشوارع المؤديه للكنائس ببورسعيد، وذلك لتأمين الاخوه المسيحيين من قبل القداس وحتى انتهائه.

مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو
مطران بورسعيد يستقبل نائب المحافظ، فيتو

 

