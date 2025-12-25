البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

18 حجم الخط

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي حل اليوم بحسب التقويم الغربي.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد ظهر اليوم، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، ورافقه وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك.

وقدم قداسة البطريرك لقداسة البابا تواضروس الثاني هدية عبارة عن أيقونة لآباء مجمع نيقية بينما أهداه قداسة البابا نموذج لمنارة الإسكندرية مدون عليها نص قانون الإيمان النيقاوي مكتوب فيه كل عبارة من نص القانون بإحدى اللغات الحية.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.

البابا تواضروس الثاني يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

العيد رسالة فرح وسلام

حضر الزيارة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، وممثلي مختلف الأنشطة الرعوية، والمؤسسات والهيئات الكاثوليكية.

وخلال اللقاء، تم تبادل كلمات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مع التأكيد على أن عيد الميلاد هو رسالة فرح ورجاء لجميع البشر.

وفي كلمته، شكر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على هذه الزيارة، مؤكدًا أهمية أن نكون كنيسة بيتية، انطلاقًا من رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني "من أنت أيتها الكنيسة".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى ثلاث كلمات يهمس بها الطفل يسوع لقلوبنا الليلة: اللقاء، الجرح، والشفاء. اللقاء" العائلة هي "مكان اللقاء بالله"، الجرح": لا تسمحوا لـ"المُفرِّق" يهدم وحدتكم"الشفاء"، والعائلة كنيسة بيتية (مدرسة محبّة).

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن العائلة هي مدرسة المحبة التي تعرف كيف تستخدم الكلمات المؤثرة، التي ذكرها المتنيح قداسة البابا فرنسيس: "من فضلك" (احترام)، و"شكرًا" (امتنان)، و" سامحني" (توبة).

وفي من جانبه، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني حول "معنى العائلة"، موضحًا أن الله يرسل لنا ثلاثة هدايا ميلادية وهي: الفرح، والسَتر، والمحبة. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.

