ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حافظ هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 20.
ويتربع هالاند على قمة هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفا ويليه إيجور تياجو لاعب برينتفورد برصيد 11 هدفا ثم أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث ثالثا برصيد 9 أهداف.
1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف
5- أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف
6- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف
6- جواو بيدرو تشيلسي 6 أهداف
6- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 6 أهداف
6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 6 أهداف
6- جارود بوين وست هام 6 أهداف
6- كيفن شايد برينتفورد 6 أهداف
نتائج مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي
أستون فيلا 3-1 نوتنجهام فورست
برايتون 2-0 بيرنلي
وولفرهامبتون 3-0 وست هام يونايتد
بورنموث 2-3 أرسنال
ليدز يونايتد 1-1 مانشستر يونايتد
فولهام 2-2 ليفربول
إيفرتون 2-4 برنتيفورد
نيوكاسل يونايتد 2-0 كريستال بالاس
توتنهام 1-1 سندرلاند
مانشستر سيتي 1-1 تشيلسي
