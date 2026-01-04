الأحد 04/يناير/2026 - 10:00 م 1/4/2026 10:00:04 PM

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 42 نقطة.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الـ 20.

وشهدت الجولة العشرين وبداية الدور الثاني من البريميرليج تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة مباريات الأسبوع بنتيجة 1-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

1- أرسنال 48 نقطة

2- مانشستر سيتي 42 نقطة

3- أستون فيلا 42 نقطة

4- ليفربول 34 نقطة

5- تشيلسي 31 نقطة

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة

7- برينتفورد 30 نقطة

8- سندرلاند 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- فولهام 28 نقطة

12- إيفرتون 28 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

14- كريستال بالاس 27 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 22 نقطة

17- نوتنجهام 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

نتائج مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 3-1 نوتنجهام فورست

برايتون 2-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 3-0 وست هام يونايتد

بورنموث 2-3 أرسنال

ليدز يونايتد 1-1 مانشستر يونايتد

فولهام 2-2 ليفربول

إيفرتون 2-4 برنتيفورد

نيوكاسل يونايتد 2-0 كريستال بالاس

توتنهام 1-1 سندرلاند

مانشستر سيتي 1-1 تشيلسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.