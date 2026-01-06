موعد مباراة آرسنال وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

تشهد الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025–2026، قمة مرتقبة بين آرسنال متصدر جدول ترتيب البريميرليج وليفربول حامل اللقب والمقرر لها مساء الخميس المقبل في ختام الجولة.

موعد مباراة آرسنال وليفربول

تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليفربول

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وآرسنال عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موقف آرسنال وليفربول

يخوض آرسنال مباراة ليفربول محتلا المركز الأول برصيد 48 فقط، جمعها من 15 انتصارا و3 تعادلات، وهزيمتين فقط منذ انطلاق الموسم.

فيما يخوض ليفربول مباراة آرسنال وهو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حققها من 10 انتصارات و4 تعادلات، فيما تلقى ستة هزائم منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويغيب محمد صلاح عن قائمة ليفربول منذ أكثر من مباراة بسبب تواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وقاد محمد صلاح منتخب الفراعنة لتخطي عقبة بنين مساء أمس في دور ثمن النهائي ليحجز الفراعنة مقعده في الدور ربع النهائي وانتظار الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو.

