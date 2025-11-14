الجمعة 14 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

ما الذي تغير في نانسي عجرم بعد الـ 40؟ الفنانة ترد (فيديو)

قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنها كانت، قبل عدة سنوات، تُحمّل نفسها ضغوطًا كبيرة وتسعى لإثبات ذاتها بلا توقف، لكن ما وصلت إليه اليوم هو ثمرة تعب ومجهود طويل، مشيرة إلى أنها تعلّمت تقدير نفسها والاستمتاع بما تحقق.

 

نظرة جديدة لحياة نانسي عجرم

وأوضحت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أنها أصبحت تميل إلى الحياة الهادئة، وتتفهَّم لحظات الضعف، وتحتفل بنجاحاتها دون مبالغة.

 وتابعت: "صرت أتطلع لحياة أهدى، وأتقبل ضعفي أحيانًا، وأفرح بإنجازاتي".

 

نانسي عجر: العمر مجرد رقم

وقالت نانسي، التي تبلغ 42 عامًا، إن العمر بالنسبة لها رقم فقط، بينما تبقى الروح المرحة والخبرة المتراكمة هي الأهم، مضيفة:"هذه هي الحياة..العمر يعمل لي، وأنا حاليًا بمرحلة كتير بحبها".

 

المرأة بعد الأربعين.. نضج ووعي

وأكدت الفنانة نانسي عجرم أن المرأة في الأربعين تصبح أكثر نضجًا ووضوحًا في خياراتها، وهو ما شعرت به شخصيًا، لافتة إلى أنها أصبحت تعرف جيدًا ما تريد من الحياة، وتعلمت الصبر والهدوء بعد سنوات كانت فيها "غير رايقة..نص نص".

