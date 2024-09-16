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ثقافة وفنون

نانسي عجرم وأحمد سعد والشاب خالد في حفل مشترك بالكويت 29 نوفمبر

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا ضخما في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

حفلات الكويت 

ويشارك نانسي في إحياء الحفل: الشاب خالد، وأحمد سعد، ويقام يوم 29 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

أغنية من نظرة لـ نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم حضرت إلى القاهرة مؤخرا  لبدء التحضير لألبومها الجديد، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين من أبرزهم تامر حسين، وعزيز الشافعي.

 

 

وفي وقت سابق، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

 

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

 

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نانسي عجرم المطربة اللبنانية نانسي عجرم الشاب خالد أحمد سعد الكويت

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