السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم عن حفلها في المتحف المصري الكبير: ليالي القاهرة دائما مختلفة

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

 

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحفل الذي أحيته بالأمس في المتحف المصري الكبير بالقاهرة.

 

ونشرت نانسي عجرم صورة لها من الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: ليالي القاهرة دائما مختلفة.

 

أغنية من نظرة

 

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت

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نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المتحف المصري الكبير القاهرة

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