شاهد، نانسي عجرم من كواليس تسجيل ألبومها الجديد

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والذي سيكون باللهجة المصرية.

وظهرت نانسي عجرم من كواليس تسجيل الألبوم بالقاهرة برفقة الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين.

#نانسي_عجرم تواصل التحضير لألبومها الجديد وتشارك جمهورها الكواليس من الاستديو مع كل من تامر حسين، عزيز الشافعي وطارق مدكور@NancyAjram pic.twitter.com/XgIr4vHiAu — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) September 10, 2024

وكانت نانسي عجرم وصلت إلى القاهرة لبدء التحضير للألبوم، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين من أبرزهم تامر حسين، وعزيز الشافعي.

أغنية من نظرة

وفي وقت سابق، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.