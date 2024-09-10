الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد، نانسي عجرم من كواليس تسجيل ألبومها الجديد

نانسي عجرم من كواليس
نانسي عجرم من كواليس تسجيل ألبومها الجديد، فيتو

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والذي سيكون باللهجة المصرية.

 

وظهرت نانسي عجرم من كواليس تسجيل الألبوم بالقاهرة برفقة الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين.

وكانت نانسي عجرم وصلت إلى القاهرة لبدء التحضير للألبوم، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين من أبرزهم تامر حسين، وعزيز الشافعي.

 

أغنية من نظرة

وفي وقت سابق، كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

 

أغنية “من نظرة” من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

 

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