الصحة تناقش التوسع في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي لإحدى الشركات لبحث مستجدات التعاون ضمن استراتيجية توطين الصناعات الطبية.

توطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية



أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول مستجدات ملفات التعاون المشترك، مع التركيز على فرص التعاون المستقبلي في توطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية.



وأوضح أن النقاشات ركزت على مشروعات طويلة الأجل وقابلة للاستدامة، لتعزيز الاعتماد المحلي في تشغيل وتطوير القطاع الصحي، حيث اتفق الجانبان على إعداد نموذج أعمال ودراسة جدوى مشتركة تعتمد على بيانات دقيقة تضمن الاستدامة الاقتصادية.

المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية



وتابع أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية، مع استعراض نتائج المراحل التجريبية، ووجه الوزير بدراسة التوسع في تنفيذ المبادرة بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتحسين سرعة التشخيص ونتائج العلاج.



وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية التعاون في التحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية، خاصة في مجال الأورام، من خلال إدخال تقنيات متقدمة في الأشعة والتشخيص.



حضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

