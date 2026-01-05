الرعاية الصحية: الاستثمار في كوادر الحوكمة ركيزة أساسية لضمان النزاهة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتياز كوادر المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة البرنامج التدريبي الأساسي في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة كوادرها، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وفقًا لأفضل المعايير المهنية.

وشمل البرنامج تدريب (94) متدربًا من العاملين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة الرعاية الصحية، يمثلون جميع كوادر الإدارة على مستوى المقر الرئيسي والفروع بالمحافظات، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

تطوير قدرات كوادر المراجعة الداخلية والحوكمة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات كوادر المراجعة الداخلية والحوكمة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لضمان النزاهة والشفافية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الهيئة ومنشآتها الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما الكوادر المعنية بالحوكمة والمراجعة الداخلية، يُعد نهجًا ثابتًا داخل الهيئة، ويأتي في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة الرشيدة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة الداخلية، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل المخاطر المؤسسية.

وأضاف رئيس الهيئة أن تأهيل وتدريب كوادر المراجعة الداخلية والحوكمة بكافة المحافظات يعكس حرص الهيئة على توحيد المفاهيم المهنية، وترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى أن وجود كوادر مؤهلة ومدربة يُسهم بشكل مباشر في دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناول البرنامج التدريبي الأساسي للمراجعة الداخلية والحوكمة عددًا من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بمفهوم المراجعة الداخلية وعلاقتها بالحوكمة المؤسسية، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات ومهنية المراجعة الداخلية، بما يسهم في دعم قيم النزاهة والشفافية ورفع فاعلية منظومة الرقابة الداخلية داخل المؤسسة، مع التأكيد على أهمية استقلالية وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة.

مخاطر الاحتيال والفساد داخل المؤسسات

كما ركز البرنامج على تمكين المشاركين من فهم وتطبيق إطار الرقابة الداخلية (COSO)، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مخاطر الاحتيال والفساد داخل المؤسسات، ودور المراجعة الداخلية والحوكمة في اكتشاف هذه المخاطر والحد منها، بما ينعكس إيجابًا على سلامة الأداء المؤسسي واستدامته.

ويُعد البرنامج التدريبي الأساسي للمراجعة الداخلية والحوكمة المرحلة الأولى من مسار تدريبي مهني متكامل يتكون من ثلاثة مستويات (أساسي – متوسط – متقدم)، ويُصنّف ضمن البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة المعتمدة للمراجع الداخلي الدولي (CIA).

وأشادت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُسهم في بناء القدرات المؤسسية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

وفي هذا الإطار، تعد الهيئة العامة للرعاية الصحية أول جهة حكومية تحرص على إتاحة البرنامج التدريبي الأساسي للمراجعة الداخلية والحوكمة لكافة كوادرها على مستوى المقر الرئيسي والفروع، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير رأس المال البشري وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.

وأكدت الهيئة أنه تم اجتياز جميع المتدربين للبرنامج التدريبي الأساسي بنجاح، تمهيدًا للالتحاق بالمستوى المتوسط من البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور أحمد السبكي على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تبني سياسات التطوير المؤسسي الشامل، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وبناء كوادر قادرة على حماية الموارد العامة، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

