أسر ما زالت تبحث عن ذويها.. تفاصيل حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان ببنها.. 7 جثث مجهولة الهوية.. لجان دعم نفسي للمرضى الناجين وذويهم.. وقرارات من مديرية الصحة ضد المركز

تواصل أسر ضحايا حادث حريق مركز خاص لعلاج الإدمان بـ مدينة بنها محاولاتها المضنية للتعرف على ذويهم، في أعقاب الحادث المأساوي الذي غيّر ملامح عدد من الجثث، لتصبح مجهولة الهوية حتى الآن.

وتتنقل الأسر بين مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي في رحلة قاسية للبحث عن أبنائهم، ما بين أقسام المصابين أملًا في العثور عليهم أحياء، أو مشرحة المستشفيات خوفًا من أن يكونوا ضمن الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء الحريق.

وتسود حالة من الحزن والترقب أروقة المستشفيين، في ظل صعوبة التعرف على بعض الجثامين بسبب شدة الإصابات، بينما تبذل الجهات الطبية والأمنية جهودًا مكثفة لإنهاء إجراءات التعرف على الضحايا، والتوصل إلى بياناتهم، تمهيدًا لتسليم الجثامين لذويهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف التقرير الطبي المبدئي لضحايا حريق مصحة لعلاج الإدمان بـ مدينة بنها إنه اليوم في الساعة 6 مساء تم استقبال 7 حالات مجهولي الهوية بدون بيانات شخصية عن طريق سيارات الإسعاف وتبين من مناظرتها أن جميع الحالات في حالة اختناق ناتج من الحريق.

التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة الإدمان ببنها

أوضح التقرير الطبي ان جميع الحالات في حالة توقف عضلة القلب ولا يوجد نبض أو تنفس وحالتين منهم بهم حروق من الدرجة الثالثة في النصف الأعلى من الجسم بنسبة 30% وتم عمل إنعاش قلبي ورئوى متقدم في محاولة إنقاذ الحالات لمدة ٤٠ دقيقة ولكن لم يستجيب أي منهم للإنعاش ما أدى إلى وفاتهم وبعد التأكد من الوفاة تم تحويل جميع الحالات إلى المشرحة لاستكمال باقي الإجراءات.

حريق مصحة الإدمان ببنها

أصدرت مديرية الشئون الصحية بـ محافظة القليوبية بيانًا رسميًا مساء اليوم، بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخص لها بنطاق المحافظة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح البيان أنه فور ورود البلاغ باندلاع الحريق، تم إخطار قوات الحماية المدنية القليوبيةعلى الفور، والتي انتقلت سريعًا إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المتواجدين.

صحة القليوبية: وفاة 7 وإصابة 11 في حريق مركز علاج الإدمان ببنها

وأضافت المديرية أنه جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل الفوري مع الحالات المصابة، ونقل 11 مصابًا تعرضوا لحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان متأثرين بإصاباتهم، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بأن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

