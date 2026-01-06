"الصحة والتعليم والزراعة" تتصدر أجندات النواب الجدد في ثالث أيام استلام الكارنيه

18 حجم الخط

شهد اليوم الثالث من أيام استقبال الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية، استقبال عدد كبير من الأعضاء، وجاء في مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد أمبن عام حزب مستقبل وطن، وأحمد فؤاد أباظة نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية والنائب خالد مشهور، والنائب ضياء الدين داوود والنائب أحمد فرغلي.

الصحة والتعليم ضمن الأولويات

وقال الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية في تصريحات له عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب: إن ملفات الصحة والتعليم على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن لديه في الفصل التشريعي الثالث العديد من المهام من أجل خدمة الوطن والمواطن عبر مختلف الأدوات البرلمانية.

استخدام الأدوات التشريعية

وأضاف المحمدي إن تحركاته تحت القبة لن تقتصر على الدور الخدمي، بل تمتد إلى استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، قائلًا: «ملفات الصحة ونقص الخدمات الطبية، ودعم المستشفيات الحكومية، وتوفير القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلا عن ملفات الطرق، وملف التعليم ستظل حاضرة بقوة في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة التي تجرى تحت القبة، إيمانًا بأن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي».

وأوضح أن البرلمان يقع على عاتقه الكثير من القضايا الحيوية التي ترسم مستقبل الدولة المصرية، وتساهم في دعم مسار التنمية عبر مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تناقش حتى القبة.

ملف الشباب والرياضة

وأكد النائب يوسف شعبان الجميل أن الدولة المصرية تولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا استثنائيًا ، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب لم تعد مجرد ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، بل تحولت إلى منصات تنموية واجتماعية وثقافية تسهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم.

وأضاف خلال استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب: إن دعم وتطوير مراكز الشباب يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة المكانية، وإتاحة الخدمات والأنشطة لكافة الفئات العمرية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من دور هذه المراكز كحاضن حقيقي للشباب.

وأوضح أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة، سواء في إنشاء المدن الرياضية أو تطوير الملاعب والمنشآت، تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الشباب، وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

1000224290 1000224289 1000224138 1000224118 1000224079

وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على البعد الخدمي فقط، بل خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأسهمت في رفع كفاءة الأصول الرياضية وتحويلها إلى أدوات إنتاج حقيقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف القطاعات يعكس إرادة سياسية واعية، وأن حزب مستقبل وطن يواصل دوره الداعم لهذا المسار من خلال طرح رؤى عملية وتشريعية تسهم في تعزيز الاستثمار وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

ترسيخ دولة القانون

فيما أكد النائب سيد سمير، عقب تسلمه كارنيه العضوية، أن هذه الثقة تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، مشددًا على التزامه الكامل بالعمل تحت قبة البرلمان بروح وطنية خالصة، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لدعم الاستقرار، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق تطلعات الشارع المصري في مختلف الملفات الخدمية والتشريعية.

القيادة السياسية

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا وواعيًا بالتحديات الإقليمية والدولية، قادرًا على ممارسة دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، وداعمًا لجهود القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري، ودفع عجلة التنمية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار النائب إلى أن أولوياته البرلمانية ستركز على الاستماع إلى هموم المواطنين والعمل على ترجمتها إلى أدوات برلمانية فعالة، سواء عبر طلبات الإحاطة أو المقترحات التشريعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية.

الزراعة والإدارة المحلية

وأكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبرا خيت بمحافظة البحيرة (مستقل)، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، مشددًا على أنه يسعى لأن يكون عند حسن ظن أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم وأصواتهم، وأن يكون صوتهم الحقيقي والمعبر عنهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف النائب عماد الغنيمي في تصريحات له، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعى الثالث: إن الملفات التي سيعمل على تبنيها خلال الفصل التشريعي تشمل الإدارة المحلية وتطوير منظومة المحليات، إلى جانب ملف الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في محافظة البحيرة ذات الطبيعة الزراعية.

وأشار الغنيمي إلى أهمية توفير الأسمدة الزراعية للفلاحين بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، والعمل على تحديث المنظومة الإلكترونية للفلاح، بما يسهم في تيسير حصوله على الدعم والخدمات الزراعية، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع مستلزمات الإنتاج.

وأشاد النائب عماد الغنيمي بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن روح الانتخابات المستقلة تعكس وعي المواطن وحرصه على اختيار من يمثل مصالحه بصدق ويعمل على خدمته دون انحياز.

1000224298 1000224293 1000224034 1000224245

مشاكل المواطنين

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث للبرلمان سيواصل ما بدأه المجلس في الفترة السابقة، لاستكمال دوره الرقابي والتشريعي.

وأشارت عقب استلام كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث، إلى أن مشاكل المواطنين وهمومه في كل مصر على رأس أولويات المجلس الجديد 2026.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن هناك عددا كبيرا من الملفات التي سيتم حسمها، حسب أولوية الأجندة التشريعية بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود الأمانة العامة في تنظيم استقبال الأعضاء الجدد في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى: “نحن في مرحلة جديدة بكل تفاصيلها، وانطلاقة برلمانية قوية تستهدف في الأساس تحقيق رؤية الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.