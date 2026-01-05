الإثنين 05 يناير 2026
الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية
 حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة الذبحة الصدرية، مؤكدة أنها من الحالات القلبية الطارئة التي تستدعي الانتباه السريع والتعامل الطبي الفوري، خاصة مع انتشار عدد من عوامل الخطورة المرتبطة بنمط الحياة.

أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية 

 وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تزيد من احتمالات الإصابة بالذبحة الصدرية، أبرزها إدمان المخدرات لما له من تأثير مباشر على عضلة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع نسب الكوليسترول وتؤدي إلى انسداد الشرايين.

عوامل الخطر للإصابة بالذبحة الصدرية 


كما تشمل عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، والضغط العصبي والتوتر المستمر، إلى جانب التدخين الذي يُعد من أخطر مسببات أمراض القلب، فضلًا عن السمنة التي تزيد العبء على الجهاز القلبي الوعائي.

 وأشارت وزارة الصحة  إلى دور التاريخ العائلي في رفع احتمالات الإصابة، خاصة لدى من لديهم أقارب من الدرجة الأولى يعانون أمراض القلب.


وأكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين، مع المتابعة الدورية لضغط الدم ونسب الدهون، مشددة على ضرورة التوجه الفوري لأقرب منشأة طبية عند الشعور بآلام الصدر أو ضيق التنفس.
 

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الوقائية والفحوصات المجانية التي تقدمها المبادرات الرئاسية، والتواصل مع الخط الساخن 15335 للحصول على المشورة والدعم الصحي.

