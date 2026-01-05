الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ مشروع إنشاء المجمع التعليمي الطبي مدرسة ومعهد تمريض على أرض مستشفى حميات إمبابة، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الطبي والفني ورفع كفاءة الكوادر التمريضية، بما يواكب احتياجات المنظومة الصحية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في إنشاء الصروح التعليمية المتخصصة، وربط التعليم بالتدريب العملي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات.



وأوضح أن المجمع التعليمي الطبي يضم مجموعة متكاملة من القاعات والمعامل والمرافق التعليمية والإدارية، بما يضمن تخريج كوادر تمريضية مؤهلة علميا وعمليا.



مكونات المشروع ومرافقه

يضم المشروع عدد 10 فصول تعليمية بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب، إلى جانب مدرج تعليمي يتسع لنحو 200 طالب، فضلًا عن قاعة اجتماعات متعددة الاستخدامات لخدمة الأنشطة التعليمية والإدارية.



ثانيًا: المعامل المتخصصة



يحتوي المشروع على 23 غرفة مخصصة للمكاتب والخدمات المختلفة، و3 غرف لأعضاء هيئة التدريس، وغرفة مدير، وصالة لكبار الزوار، إلى جانب مكتبة، وعدد 2 كافيتيريا، و12 حمامًا لخدمة المترددين على المجمع.

يشمل المشروع مجموعة من المعامل المجهزة، تضم معمل تشريح، ومعمل تمريض، و4 معامل محاكاة للتدريب العملي، بالإضافة إلى معمل حديثي الولادة، ومعمل نساء وتوليد، ومعمل حاسب آلي، ومعمل كمبيوتر، بما يتيح تدريبًا عمليًا متكاملًا للطلاب.

ثالثًا: المرافق الإدارية والخدمية





وأكد المتحدث الرسمي أن المشروع يراعي المعايير الهندسية والتعليمية المعتمدة، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تسهم في إعداد أجيال جديدة من أطقم التمريض القادرة على دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

