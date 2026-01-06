الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

ضبط 9 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 9 عناصر إجرامية، من بينهم ثلاث سيدات، متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.

إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ.

وقدرت  الجهات الأمنية القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي مليار جنيه، وهو ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي وحجم الأموال المتحركة بطرق غير مشروعة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين بقضية غسل مليار جنيه

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحويلهم  للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط وتحجيم الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

الجريدة الرسمية