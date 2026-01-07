متخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات والمتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى، أن قيام وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بزيارة إلى إقليم أرض الصومال بعد اعتراف الكيان الصهيوني بالإقليم، هو محاولة للتضييق على مصر من خلال وجودها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذى يمس المصالح المصرية خاصة وأن إثيوبيا المتحالفة مع إسرائيل فشلت فى أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر.

محاولات إسرائيل لتعطيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى غزة

وأضاف أن اسرائيل تحاول وضع العقبات أمام المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وتعطيل فتح معبر رفح بالاتجاهين وإلهاء الرأي العام العالمي عن محاكمة نتنياهو.

