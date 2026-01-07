الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

متخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات والمتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى، أن قيام  وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بزيارة إلى إقليم أرض الصومال بعد اعتراف الكيان الصهيوني بالإقليم، هو محاولة للتضييق على مصر من خلال وجودها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذى يمس المصالح المصرية خاصة وأن إثيوبيا المتحالفة مع إسرائيل فشلت فى أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر. 

محاولات إسرائيل لتعطيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى غزة 

وأضاف أن اسرائيل تحاول وضع العقبات أمام المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وتعطيل فتح معبر رفح بالاتجاهين وإلهاء الرأي العام العالمي عن محاكمة نتنياهو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصومال إقليم أرض الصومال إسرائيل البحر الأحمر باب المندب

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي

وزير الخارجية الإسرائيلى يصل أرض الصومال لبحث استخدام مناطق محددة لأغراض عسكرية

موقف العرب ومكاسب القرار، الإعلام العبري ينشر تفاصيل جلسة الكنسيت السرية حول إقليم أرض الصومال

أردوغان يؤكد للأمير محمد بن سلمان: حماية وحدة أراضي الصومال واليمن أمر بالغ الأهمية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 7-1-2026

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تراجع كبير في أسعار الذهب والفضة بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية