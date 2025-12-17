الأربعاء 17 ديسمبر 2025
وزير خارجية الاحتلال: لا أطماع لنا في سوريا ونسعى للتطبيع مع لبنان

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات لقناة «العربية إنجليزي»، أن إسرائيل لا تمتلك أي أطماع في الأراضي السورية، مشددًا على أن ما يُثار حول نوايا توسعية لا يعكس الموقف الرسمي لتل أبيب.

 

وزير خارجية الاحتلال: التطبيع مع لبنان هدف ممكن رغم التعقيدات


وأوضح ساعر أن إسرائيل ترغب في المضي نحو التطبيع مع لبنان، معتبرًا أن الخلافات القائمة يمكن تجاوزها عبر الحوار والترتيبات المناسبة، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويخفف من حدة التوتر على الحدود.

وزير خارجية الاحتلال: لا ننتهك السيادة اللبنانية والإشكالية تكمن في حزب الله

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده لا تنتهك السيادة اللبنانية، قائلًا إن الإشكالية الحقيقية تكمن في ممارسات «حزب الله»، الذي وصفه بالعائق الأساسي أمام استقرار الأوضاع، وليس الدولة اللبنانية أو مؤسساتها الرسمية.

وزير خارجية الاحتلال يزعم: نريد الانتقال الي المرحلة الثانية باتفاق غزة وسلاح حماس العقبة


وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، زعم ساعر أن إسرائيل تريد الانتقال إلى «المرحلة الثانية»، إلا أن سلاح حركة حماس يظل العقبة الأبرز أمام تحقيق هذا الانتقال، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل تحديًا رئيسيًا في أي ترتيبات مستقبلية.

