وزير خارجية الاحتلال: لا أطماع لنا في سوريا ونسعى للتطبيع مع لبنان

18 حجم الخط

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات لقناة «العربية إنجليزي»، أن إسرائيل لا تمتلك أي أطماع في الأراضي السورية، مشددًا على أن ما يُثار حول نوايا توسعية لا يعكس الموقف الرسمي لتل أبيب.

وزير خارجية الاحتلال: التطبيع مع لبنان هدف ممكن رغم التعقيدات



وأوضح ساعر أن إسرائيل ترغب في المضي نحو التطبيع مع لبنان، معتبرًا أن الخلافات القائمة يمكن تجاوزها عبر الحوار والترتيبات المناسبة، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويخفف من حدة التوتر على الحدود.

وزير خارجية الاحتلال: لا ننتهك السيادة اللبنانية والإشكالية تكمن في حزب الله

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده لا تنتهك السيادة اللبنانية، قائلًا إن الإشكالية الحقيقية تكمن في ممارسات «حزب الله»، الذي وصفه بالعائق الأساسي أمام استقرار الأوضاع، وليس الدولة اللبنانية أو مؤسساتها الرسمية.

وزير خارجية الاحتلال يزعم: نريد الانتقال الي المرحلة الثانية باتفاق غزة وسلاح حماس العقبة



وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، زعم ساعر أن إسرائيل تريد الانتقال إلى «المرحلة الثانية»، إلا أن سلاح حركة حماس يظل العقبة الأبرز أمام تحقيق هذا الانتقال، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل تحديًا رئيسيًا في أي ترتيبات مستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.