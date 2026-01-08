صحه الإسكندرية: غلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسكندرية(صور)

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تنفيذ حملة تفتيشية موسعة ومشتركة شنتها مديرية الشئون الصحية، من خلال إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية وهيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة وتنفيذ قرارات غلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الإسكندرية، لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

مخالفات قانونية بالمصحات

وأضاف بدران، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، إلى جانب مخالفة قانون الصحة النفسية رقم (71) لسنة 2009، فضلًا عن عدم استيفاء اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل خطرًا داهمًا على نزلاء تلك المنشآت.

ومن جانبها، اشارت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية إلى أن المراكز التي تم غلقها توزعت جغرافيًا على النحو التالي:

•منطقة أبو تلات: غلق عدد 2 مركز

•منطقة البيطاش: غلق عدد 1 مركز

•منطقة أبو يوسف بالعجمي: غلق عدد 2 مركز

•منطقة الكينج مريوط: غلق عدد 3 مراكز

•منطقة شاطئ الصفا: غلق عدد 2 مركز

و اضافت انه جاري استصدار 3 قرارات غلق أخرى جارٍ تنفيذها، مع الاستمرار في فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها

وشدد بدران، على أن أي مركز يعمل دون ترخيص يُعد خطرًا مباشرًا على المرضى، داعيًا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت العلاجية وعدم التعامل مع أي جهة مخالفة وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الشكاوى الخاصة بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الخط الساخن الخاص بالأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية.

ياتي هذا في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لحماية صحة المواطنين ومواجهة الممارسات غير القانونية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى

