محافظ الفيوم يشهد احتفالات الكنائس بعيد الميلاد ويحضر القداس

محافظ الفيوم، فيتو
يشارك محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على رأس وفد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالات الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، بأعياد الميلاد، حيث من المقرر أن يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم، وتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد.

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس

وقال محافظ الفيوم: إن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، وأن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

كما قدم محافظ الفيوم، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبراعن أصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

 

