الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة عن عيد الميلاد المجيد: تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة (فيديو)

احتفالات عيد الميلاد
احتفالات عيد الميلاد
18 حجم الخط

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "عيد الميلاد المجيد.. تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة".

جهود الدولة لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة بين جميع أبناء الوطن

 يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة بين جميع أبناء الوطن، عبر سياسات شاملة تُجسد مفهوم المواطنة باعتبارها ممارسة فعلية قائمة على تكافؤ الفرص والمساواة دون تفرقة أو تمييز، في ظل مجتمع آمن ومستقر يقوم على أسس التعايش والإخاء والمحبة والسلام.

في هذا السياق، يُعد  تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها جزءًا من هذه الجهود، في خطوة تعكس حرص الدولة على تنظيم أوضاع دور العبادة وتعزيز مبادئ المساواة في الحقوق، بما يدعم وحدة النسيج الوطني. 


ومع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تتجلى هذه القيم على أرض الواقع في صورة إنسانية تعكس تماسك المجتمع المصري، وتؤكد أن مصر ستظل وطنًا يجمع أبناءه على المحبة والتعاون وصناعة مستقبل يسوده السلام.


وخلال الفيديو، أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه مع استقبال العام الجديد، تتجدد الرؤية والأمل، مشيرًا إلى أن "البداية نصف العمل"، وأكد أن زيارة الرئيس لمقر الكاتدرائية خلال احتفالات عيد الميلاد، أصبحت تقليدًا جميلًا يحمل دلالة مهمة، تعكس بداية لعام جديد يعم على الجميع، وتؤكد أن تهنئة سيادته لا تقتصر على الأقباط فقط، بل تشمل جميع أبناء الشعب المصري من خلال الكاتدرائية والعاصمة الجديدة.


وأشار قداسته إلى أن القانون المنظم لبناء الكنائس ظل ثابتًا لسنوات طويلة منذ الحكم العثماني لمصر، حتى جاء إصدار قانون بناء الكنائس عام 2016 ليعد خطوة مهمة كانت الدولة في حاجة إليها منذ عشرات السنوات، حيث خضع القانون لمناقشات واسعة، وتم اعتماده من مجلس النواب، وأسهم تطبيقه في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في العديد من المناطق.


وهنأ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فخامة الرئيس وجموع المصريين بالعام الجديد.

 

القس أندريه زكي: عيد الميلاد يرتبط بمعاني الرجاء والسلام

 ومن جانبه، هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الشعب المصري بأعياد رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن عيد الميلاد يرتبط بمعاني الرجاء والسلام، لا سيما في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من متغيرات عديدة، معربًا عن أمله أن يكون الميلاد رسالة سلام وسط هذه التحديات.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن المواطنة في مصر تمثل نموذجًا بالغ الأهمية، حيث انتقلت من مجرد شعار إلى ممارسة وتطبيق، مشيرًا إلى أن العديد من الإجراءات العملية، وعلى رأسها تنظيم بناء الكنائس، وكذلك مشاركة فخامة الرئيس سنويًا في احتفالات عيد الميلاد، تعكس هذا المفهوم، بما يؤكد أن المواطنة ممارسة حية على أرض الواقع.


وأعرب الدكتور القس أندرية زكي عن تقديره لفخامة الرئيس والحكومة المصرية على التزامها برؤية ثاقبة ومهمة تجعل من المواطنة فعلًا حقيقيًا، داعيًا الجميع إلى التماسك والوحدة والعمل المشترك من أجل نهضة الدولة، مؤكدًا أن الميلاد رسالة رجاء قادرة على تغيير الشعوب والأمم وبناء المستقبل. 


وفي سياق متصل، هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، المصريين، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعم الفرح والسلام على مصر، وأن تشهد البلاد مزيدًا من النمو والاستقرار.


وأوضح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، أن تقنين أوضاع الكنائس يمثل تعزيزًا للمواطنة، ويؤكد أن الحضور المسيحي جزء أصيل من المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الخطوات المتخذة في هذا الملف أسفرت عن تقنين أوضاع عدد كبير من الكنائس المبنية من قبل دون ترخيص، بما عزز ثقة المواطنين وتفاعلهم الإيجابي تجاه هذا الأمر.


وأشار رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، تؤكد القيم الروحية المشتركة بين جميع الأديان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الميلاد المجيد تقنين اوضاع الكنائس احتفالات عيد الميلاد القانون المنظم لبناء الكنائس البابا تواضروس الثاني الاحتفال بعيد الميلاد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)

الأقباط ينتظرون الرئيس اليوم.. 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.. السيسي أول رئيس مصري يحضر احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد سنويا

برقية خاصة، رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

مدبولي من العباسية عن عيد الميلاد: مناسبة عظيمة لإظهار المحبة بين أبناء الوطن الواحد

الأكثر قراءة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

الكلاب الضالة تهاجم قاطني المعمورة، والطب البيطري ينفذ حملات تحصين لـ 1728 كلبا حرا خلال 2025

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية