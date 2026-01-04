رئيس الشيوخ يزور البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

18 حجم الخط

زار المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، اليوم الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وكان في استقباله قداسة البابا، وعدد من قيادات الكنيسة، حيث أعرب عن تقديره لهذه الزيارة.

رئيس الشيوخ يقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس

وقدم رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين شركاء الوطن، بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، داعيا الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفد مجلس الشيوخ يزور الكاتدرائية

يضم الوفد اللواء أحمد العوضى،المستشار فارس فام، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام المجلس.

الأربعاء المقبل إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

