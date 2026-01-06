تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)

18 حجم الخط

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا على مشاركة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة، وكما يعد السيسي أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.

كما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

السيسي يحرص منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة

السيسي والبابا تواضروس الثاني

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.

السيسي والبابا تواضروس الثاني

وزار الرئيس السيسي الكنيسة 12 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة كما أشاد الرئيس السيسي بمواقف البابا تواضروس الثاني قائلا: قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير.

ومن أبرز تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن العلاقة مع الرئيس السيسي:

- بداية العلاقة مع القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعود إلى لقاء جمع وزير الدفاع في 2013 بعدد من قيادات الكنيسة ومجموعة من الشخصيات العامة.

- اللقاء اتسم بالحوار الهادئ والمناقشة المفتوحة وكان مطمئنا لما تخلله من حديث دقيق بلغة الأرقام.

السيسي والبابا تواضروس الثاني

- الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر منذ اللحظة الأولى توليه المسئولية رؤية واضحة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى موضحا أن أولى خطواته كانت حفر قناة السويس الجديدة، تلاها مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصفها بأنها ليست مجرد مبان بل انطلاقة ذات بعد روحي حيث تم افتتاح المسجد والكنيسة فيها في يوم واحد ما يعكس فكرا متوازنا.

تواضروس: الرئيس خاض معركتين أساسيتين خلال سنوات حكمه الإرهاب والبناء

- الرئيس خاض معركتين أساسيتين خلال سنوات حكمه، أولهما كانت ضد الإرهاب، والثانية معركة من أجل البناء التي تجلت في القضاء على العشوائيات وتحسين معيشة المواطنين وتهيئة بيئة سكنية آدمية تُساعد على تربية الأجيال الجديدة بشكل أفضل.

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بمحبة كبيرة وقلب متسع يشمل جميع المصريين مشيرا إلى أن نظرته المتساوية لأبناء الوطن دون تفرقة تدخل الفرح إلى قلوب الجميع.

السيسي والبابا تواضروس الثاني

أعرب قداسة البابا عن تقدير الكنيسة وكل المصريين للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفعة الوطن قائلا: كلنا كمصريين نفرح يوم مجيء الرئيس إلى الكاتدرائية ليلة عيد الميلاد، ليهنئ جميع المصريين بالعام الجديد من قلب الكاتدرائية.. وهذه لمحة بسيطة من أعمال كثيرة يقوم بها لخدمة المجتمع المصري

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

- المجتمع المصري يشهد تقدما تدريجيا في جميع المجالات بفضل الإنجازات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع مثل تطوير شبكة الطرق وغيرها من المشروعات القومية التي تصب في مصلحة الإنسان المصري.

السيسي والبابا تواضروس الثاني

- قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضوره إلى كاتدرائية ميلاد المسيح يناير 2025 وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن حضوره سبب بهجة وفرحا للجميع مقدما الشكر لكل المسئولين على جهودهم وتعبهم في حفظ أمن واستقرار مصر في عالم يسوده التوتر والحروب.

- وقال البابا تواضروس: علينا أن نكون واحدا وأن نتجنب كل ما يجرح هذه الوحدة، وأن نحافظ على بلادنا العظيمة والغالية، وأن كل بلاد العالم في يد الله، ولكن مصر في قلب الله، ونحن على الدوام نصلي من أجل كل إنسان في مسئولية ليعطي الله سلام وبركة، وأن يديم هذه المحبة والسلام على أرض بلادنا".

- أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ووفد مجلس الكنائس العالمي يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية القائمة على احترام كل الكيانات والمعتقدات وهي رسالة تأكيد على احترام وتقدير الدولة للأقباط بصفتهم مواطنين مصريين.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

السيسي والبابا تواضروس الثاني

السيسي والبابا تواضروس الثاني

- وقال القمص موسى إبراهيم إن لقاء اليوم يمثل أيضا تقديرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقداسة البابا تواضروس الثاني لافتا إلى أنه تم الإشادة خلال اللقاء بالدور الوطني والروحي الكبير الذي يقوم به قداسة البابا تواضروس الثاني في مصر.

مجلس الكنائس العالمي

- وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا مجلس الكنائس العالمي وكافة المؤسسات الدينية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وهو الإنجاز الذي كان لمصر وللرئيس السيسي الدور البارز والكبير في الوصول إليه مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على إرساء السلام في كافة المناطق المضطربة كأحد المبادئ الثابتة والراسخة للسياسة المصرية.

- ولفت المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية إلى إشادة وفد مجلس الكنائس العالمي بحرص الرئيس السيسي، على زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كل عام لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وهو ما يكشف عن الصورة الإيجابية للجمهورية الجديدة التي تتبنى مبدأ المواطنة كأحد الدعائم الأساسية لها.

