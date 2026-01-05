الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)

قدم الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة  التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 الفريق أول عبد المجيد صقر: الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءً لقيم المحبة والتسامح والسلام 


وقال الفريق أول عبد المجيد صقر: “الإحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءً لقيم المحبة والتسامح والسلام التى دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، ووحدة نسيجنا الوطنى هى الداعم الحقيقى لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضارى جيلًا بعد جيل”. 

 

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة من الأقباط يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء بجانب إخوانهم المسلمين دفاعًا عن أمن مصر وإستقرارها.

 

من جانبه أعرب البابا تواضروس الثانى عن إعتزازه وتقديره لرجال القوات المسلحة الذين يمثلون صمام الأمان بما يقدمونه من جهود وتضحيات لحماية مقدرات شعب مصر العظيم، قائلا “هذه الزيارة تعكس المعنى الحقيقى للتلاحم الوطنى وتؤكد أننا نعيش فى وطن لا يفرق بين أبنائه بل يجمعهم تحت مظلة واحدة من الحب والعمل لرفعة وطننا الغالى”.

