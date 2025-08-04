محافظ مطروح يتابع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الإثنين، ووصول المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها مع بدء توافد الناخبين.

محافظ مطروح يتابع بدء انتخابات مجلس الشيوخ

واطمأن محافظ مطروح على انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق العرس الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت اليوم وتستمر يومين، مع تذليل كافة العقبات وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة، منهم 3 بنظام الفردى ومرشح للقائمة الوطنية، وسيتم التصويت من خلال ١٢٧ لجنة فرعية و١٢٧مركزا انتخابيا، وتبلغ الكتلة التصويتية ٣٧٠،٤٧٧ ناخبا بمطروح من تعداد سكان ٥٧٦٤٥٩ نسمة تقريبا منهم “ ٢٩٨٨٢٦ ذكور، و٢٧٧٦٣٣ إناث”.

محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومن خلال الراصد المرئي تابع مع رؤساء المدن إنهاء استعدادات كافة الجهات المعنية بالمحافظة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية والتشديد على المتابعة المستمرة، وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، ومتابعة الجاهزية من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وغيرها للخروج بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.



وأكد محافظ مطروح على أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي استمرارا لتكاتف المصريين في بناء وطنهم والحفاظ عليه مع الإشادة بأبناء مطروح ووعيهم الوطنى.



وكلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميدانى على عدد من اللجان وتفقد على الجاهزية الفعلية والتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة اللجان من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين واستقرار التيار الكهربائي.



يذكر أن محافظة مطروح تقع في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة مرسي مطروح وتبلغ مساحتها ١٦٦،٦ ألف كم مربع تمثل خمس مساحة مصر، كثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً وتضم ثمانى مدن و٥٦ قرية.

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