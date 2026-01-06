القبض على المدير المالي والإداري والمشرف على مصحة علاج الإدمان ببنها

18 حجم الخط

ألقت مباحث القليوبية القبض على المدير المالي والإداري والمشرف على مصحة متخصصة في علاج الإدمان بمدينة بنها، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع بالمصحة أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات، تمهيدًا للتحقيق معهما وبيان مدى مسؤوليتهما عن الواقعة.

ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين 7 ضحايا مصحة الادمان بنها



وفي السياق ذاته، قررت نيابة قسم ثان بنها ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين 7 ضحايا لقوا مصرعهم اختناقًا داخل المصحة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وسؤال أهالي المتوفين وشهود العيان للوقوف على أسباب الحريق وظروفه.

اندلاع داخل مركز خاص لعلاج الإدمان بمدينة بنها



وكشفت الجهات المختصة، عقب الفحص، أن الحريق اندلع داخل مركز خاص لعلاج الإدمان بمدينة بنها، ما أسفر عن 7 وفيات متأثرين بإصاباتهم، وإصابة 5 آخرين بحالات اختناق.



وأوضح التقرير الطبي المبدئي أنه في تمام الساعة السادسة مساءً استقبلت مستشفي بنها التعليمي 7 حالات مجهولة الهوية دون بيانات شخصية عن طريق سيارات الإسعاف، وبمناظرتها تبين أن جميع الحالات تعاني من اختناق ناتج عن حريق داخل مركز علاج الإدمان ببنها المجاور لكلية العلوم ببنها. وأشار التقرير إلى أن الحالات وصلت في توقف تام بعضلة القلب دون نبض أو تنفس، مع وجود حروق من الدرجة الثالثة لدى حالتين في النصف العلوي من الجسم بنسبة تقارب 30%.

وأضاف التقرير أنه جرى إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة 40 دقيقة في محاولة لإنقاذ المصابين، إلا أنهم لم يستجيبوا للإجراءات الطبية، وتم التأكد من وفاتهم، قبل تحويل الجثامين إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

