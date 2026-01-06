تجمعوا أمام المشرحة... الحزن يخيم على أهالي ضحايا حادث مصحة إدمان بنها لتسليم الجثاميين

18 حجم الخط

خيّم الحزن على أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تجمعوا أمام المشرحة في انتظار استلام جثامين ذويهم، وسط حالة من الصدمة والانهيار النفسي.

وشهد محيط مشرحة مستشفى بنها التعليمي تواجدًا أمنيًا مكثفًا، فيما تواصل الجهات المختصة إنهاء الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة للتسليم، عقب الانتهاء من أعمال الفحص والتشريح وبيان أسباب الوفاة.

وفي سياق متصل كشفت المعاينة الاولية لموقع حريق أحد مراكز علاج الإدمان الخاصـــة المرخَّص لها داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران والتهام سلم خشبي مؤدى إلى الشقة محل الواقعة فأدى إلى صعوبة خروج الأشخاص من داخلها، ومما أسفر عن 7 وفيات متأثرين بإصابتهم جراء الحريق، بينما أصيب 5 آخرين باختناق.

ارتفع عدد ضحايا حريق أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخَّص لها داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى 7 وفيات متأثرين بإصابتهم جراء الحريق، بينما أصيب 5 آخرين باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث، والتواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة على حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان، وأسفر الحريق عن مصرع واصابة 12 شخص باختناق جراء اندلاع حريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع ب6 سيارات إطفاء مدعمة ب 10 سيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وأسفر الحريق مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر إصابتهم باختناق جراء اندلاع الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

