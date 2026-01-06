بعد التعرف على هويتهم ننشر أسماء ضحايا حادث مصحة علاج الإدمان ببنها

18 حجم الخط

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث حريق مصحة لعلاج الادمان ببنها بعد التعرف علي هوية الضحايا، وهم: عبد الرحمن م 18 طالب ومقيم، أحمد ا حاصل على ليسانس حقوق، عبد الله م 48 سائق ومقيم بالمنوفية، ياسر م ل48 مدرس، ياسر س م 41 عامل ومقيم بالمنوفية ،زياد ح د 25 سنة وآخر.

التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

كشف التقرير الطبي أن جميع الحالات في حالة اختناق ناتج من حريق بمركز إدمان بمدينة بنها وجميع الحالات في حالة توقف عضلة القلب ولا يوجد نبض أو تنفس وحالتين منهم بهم حروق من الدرجة الثالثة في النصف الأعلى من الجسم بنسبة 30% وتم عمل إنعاش قلبي ورئوى متقدم في محاولة إنقاذ الحالات لمدة ٤٠ دقيقة ولكن لم يستجيب أيا منهم للإنعاش ما أدى إلى وفاتهم وبعد التأكد من الوفاة تم تحويل جميع الحالات إلى المشرحة لاستكمال باقي الإجراءات.

المعاينة الأولية لحريق مركز علاج الادمان ببنها

وفي سياق متصل كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق أحد مراكز علاج الإدمان الخاصـــة المرخَّص لها داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران والتهام سلم خشبي مؤدى إلى الشقة محل الواقعة فأدى إلى صعوبة خروج الأشخاص من داخلها، ومما أسفر عن 7 وفيات متأثرين بإصابتهم جراء الحريق، بينما أصيب 5 آخرين باختناق.

ارتفع عدد ضحايا حريق مراكز علاج الإدمان ببنها

كان عدد ضحايا حريق أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخَّص لها داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ارتفع إلى 7 وفيات متأثرين بإصابتهم جراء الحريق، بينما أصيب 5 آخرين باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث، والتواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان، وأسفر الحريق عن مصرع وإصابة 12 شخصا باختناق جراء اندلاع حريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان ببنها.

نقل ضحايا حادث مصحة الإدمان ببنها إلى مشرحة مستشفي بنها التعليمي

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع ب6 سيارات إطفاء مدعمة ب 10 سيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وأسفر الحريق مصرع 7 أشخاص تم نقلهم الي مشرحة مستشفي بنها التعليمي وإصابة 5 آخرين إثر إصابتهم باختناق جراء اندلاع الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.