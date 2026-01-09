تعثر الكبار، نتائج الجولة الـ21 بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أسدل الستار مساء أمس على منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.

وشهدت الجولة الـ21 تعثر الكبار، حيث تعادل ليفربول مع أرسنال، وتعادل مانشستر سيتي أمام برايتون.

نتائج مباريات الجولة الـ 21

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ21 كالتالي:

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فوريست

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا

فولهام 2-1 تشيلسي

برينتفورد 3-0 سندرلاند

بورنموث 3-2 توتنهام

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز

آرسنال 0-0 ليفربول

وغاب محمد صلاح عن ليفربول بسبب وجوده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقاد الملك المصري صلاح الفراعنة لبلوغ ربع نهائي الكان ويستعد لمواجهة أفيال كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

