الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تُصدر قرارا برد الجنسية المصرية لـ21 شخصا

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2267 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

نص القرار

نصت المادة الأولى من القرار على رد  الجنسية المصرية للأشخاص الواحد والعشرين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، ويبدأ البيان بالمواطن أحمد إبراهيم محمد، وينتهي بالسيدة منى علاء الدين عبدالغني.

وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في جريدة  الوقائع المصرية، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وصدر القرار بتاريخ 8/12/2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.

بيان بأسماء الحاصلين على رد الجنسية

شمل القرار أسماء مواطنين من محافظات مختلفة، من بينها الجيزة، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، السويس، كفر الشيخ، أسوان، الشرقية، إضافة إلى بعض الحالات المولودة خارج البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية رد الجنسية المصرية قرار2267لسنة2025 الجنسية المصرية الوقائع المصرية قانون الجنسية أخبار وزارة الداخلية الشؤون القانونية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وتباطؤ بالهرم

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و62 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية.. غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» بالجيزة.. وتفاصيل حريق مصنع بأكتوبر

ارتكبوا 51 جريمة، سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي

خلافات أسرية السبب، الأمن يكشف غموض تغيب فتاة المعادى

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية