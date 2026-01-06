الداخلية تُصدر قرارا برد الجنسية المصرية لـ21 شخصا

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2267 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

نص القرار

نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص الواحد والعشرين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، ويبدأ البيان بالمواطن أحمد إبراهيم محمد، وينتهي بالسيدة منى علاء الدين عبدالغني.

وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وصدر القرار بتاريخ 8/12/2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.

بيان بأسماء الحاصلين على رد الجنسية

شمل القرار أسماء مواطنين من محافظات مختلفة، من بينها الجيزة، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، السويس، كفر الشيخ، أسوان، الشرقية، إضافة إلى بعض الحالات المولودة خارج البلاد.

