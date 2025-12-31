الأربعاء 31 ديسمبر 2025
خارج الحدود

جيبوتي تعلن إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية لأرض الصومال

جيبوتي
جيبوتي
أعلن جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية لـ "أرض الصومال".

وبحسب شبكة «العربية»، قالت جيبوتي: "الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال تعد على القوانين والأعراف الدولية".

 

بيان مشترك لـ 22 دولة ومنظمة يندد باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

في سياق متصل، أعلنت مجموعة دول عابرة للأقاليم رفضها القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال بيان مشترك بحسب وزارة الخارجية صادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وأدان البيان بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

 

الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية

وأكد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

 

سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين

وأوضح إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه

وشدد البيان على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

