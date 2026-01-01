الأولى منذ عقود، الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

18 حجم الخط

قالت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: إن الصومال تولت، اليوم الخميس، رئاسة مجلس الأمن الدولى بشكل رسمى، لتقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجارى.

مناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين

وأضافت أنه من المقرر أن تترأس الصومال خلال فترة رئاستها الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء.

محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الصومال على الساحة الدولية

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الصومال على الساحة الدولية، وتزايد مشاركته في آليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على موقعه الدولي.

فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين

وقالت وزارة الخارجية الصومالية: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بنّاء داخل المحافل الأممية.

كيف تنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريًا

وتنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريًا وفق الترتيب المعتمد، وتأتي رئاسة الصومال الحالية بوصفها الأولى منذ عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي والانخراط الفاعل في العلاقات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.