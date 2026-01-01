الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأولى منذ عقود، الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولى،
مجلس الأمن الدولى، فيتو
18 حجم الخط

قالت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: إن الصومال تولت، اليوم الخميس، رئاسة مجلس الأمن الدولى بشكل رسمى، لتقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجارى.

مناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين

وأضافت أنه من المقرر أن تترأس الصومال خلال فترة رئاستها الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء.

محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الصومال على الساحة الدولية

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الصومال على الساحة الدولية، وتزايد مشاركته في آليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على موقعه الدولي.

فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين

وقالت وزارة الخارجية الصومالية: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بنّاء داخل المحافل الأممية.

كيف تنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريًا

وتنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريًا وفق الترتيب المعتمد، وتأتي رئاسة الصومال الحالية بوصفها الأولى منذ عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي والانخراط الفاعل في العلاقات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بعثة إيران الدائمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا البرنامج النووى الإيرانى السلمى وكالة الأنباء الصومالية الصومال مجلس الأمن الدولي رئاسة مجلس الأمن الدولى

مواد متعلقة

تسللوا عبر إثيوبيا، رصد مجموعة من الموساد في أرض الصومال يثير الغضب (فيديو)

إعلام عبري: رئيس إقليم أرض الصومال يجري زيارة لإسرائيل الشهر المقبل

جيبوتي تعلن إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية لأرض الصومال

انتهاء عضوية الجزائر في مجلس الأمن وتولي البحرين المقعد العربي

رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لبناء قواعد عسكرية في "أرض الصومال"

ابتزاز داخل مجلس الأمن، واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات قصوى لحرمانه من النفط الفنزويلي

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads