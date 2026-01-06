استعدادًا لافتتاحه، نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المجمع الحرفي بالخارجة

18 حجم الخط

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والذي يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل بإجمالي 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لاستيعاب حتى 50 ماكينة ووحدة إنتاجية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع؛ لتنفيذ مشروع متكامل يخدم احتياجات السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

نجاح تجربة بحثية رائدة لزراعة فول الصويا بالمحافظة

وعلي جانب آخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، نجاح تجربة بحثية متخصصة نفذها مركز بحوث الصحراء بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل البقولية في زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بالمنطقة، حيث حققت التجربة إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كجم للفدان، مع متوسط مخلفات نباتية تُقدّر بنحو 2.5 طن للفدان، قابلة للتدوير والاستخدام في الأعلاف أو الأسمدة العضوية.

وذلك باستخدام نظم تحميل زراعي حديثة تسهم في تعظيم كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتحسين خصائص التربة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي الزراعي وجهود المحافظة في التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.