مكاتب لتحفيظ القرآن ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" بأوقاف الوادي الجديد

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد، تنفيذ أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بكافة أرجاء المحافظة ضمن الفعاليات الكبرى لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير.



وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، إن هذه المكاتب لا يتوقف دورها عند حدود التلقين والحفظ فحسب؛ بل تمتد لتكون منارات تربوية ومحاضن فكرية تجمع بين حفظ آيات الذكر الحكيم وبين فهم مقاصده الشريفة التي تدعو إلى التسامح والتعايش وحب الوطن، بما يضمن بناء جيل محصن بالوعي والقيم الأخلاقية الرفيعة..



وأكد رمضان، أن المسجد سيظل دائمًا هو الحصن المنيع الذي تنطلق منه قيم الحق والخير، وأن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل خطوة محورية في بناء الوعي، حيث يمتزج نور القرآن بضياء الفهم الصحيح ليشكلا معًا درعًا واقيًا لأبنائنا ضد كافة أشكال الغلو والتطرف، سعيًا نحو مستقبل مشرق يسوده العلم والفضيلة تحت راية منهج الأوقاف الوسطي المستنير.

تعزيز الانضباط الإداري والدعوي.

وعلي صعيد متصل وتنفيذًا لتكليفات فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، وفي إطار حرص المديرية على الارتقاء برسالة المسجد الدعوية والمجتمعية، عقد الشيخ جميل إبراهيم خرفوش، مدير إدارة أوقاف بولاق، اجتماعًا موسعًا ضم السادة الأئمة والمفتشين، لترجمة توجيهات القيادة إلى واقع ملموس يخدم بيوت الله.



وخلال الاجتماع، صدرت حزمة من التوجيهات الحيوية التي جاءت متصلة الحلقات؛ حيث استُهلت بالتأكيد على أن الانضباط الإداري الصارم والالتزام بالزي الأزهري هما الواجهة الأولى التي تعكس هيبة المؤسسة، وهو انضباط لا يقف عند حدود المظهر، بل يمتد ليشكل قاعدة الانطلاق نحو تكثيف الأنشطة الدعوية وتفعيل المقارئ القرآنية والدروس المنهجية، لضمان وصول الفكر الوسطي المستنير إلى كافة أطياف المجتمع.



كما شدد الاجتماع على أن نجاح الرسالة الفكرية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ عمارة بيوت الله من الناحية الإنشائية والجمالية، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية من قِبل المفتشين، والحرص الدوري على نظافة وصيانة المساجد، بما يضمن تهيئة بيئة إيمانية وحضارية تليق بقدسية المسجد وراحة المصلين، لتكتمل بذلك منظومة العمل بين الانضباط الفكري والتميز الميداني.



وفي ختام الاجتماع، أثنى مدير الإدارة على جهود الحضور، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رسالة الوزارة، كما تم فتح باب النقاش للاستماع إلى كافة معوقات العمل الميداني ومقترحات الأئمة، واعدًا بتذليلها فورًا بما يخدم بيوت الله ويعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير.

