إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية بطريق شرق العوينات

أصيب سائق شاحنة نقل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب شاحنة نقل حاصلات زراعية بطريق "الداخلة – شرق العوينات" بمنطقة الكيلو 85 أسفر عن إصابة قائدها ويدعى " فارس عوض محمد"، 21 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور معدات وأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

إصابة 3 في انقلاب سيارة نقل

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة – الواحات البحرية" بمنطقة الكيلو 7 من الطريق أسفر عن إصابة كل من محمد بكر عبد الخالق، 37 عامًا ومقيم بمحافظة البحيرة، محمد أحمد علي، 35 عامًا، ومقيم بمحافظة البحيرة، محمد شوشين إبراهيم، 17 عامًا ومقيم مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

