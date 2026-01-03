نائب محافظ الوادي الجديد تتابع عملية التصويت بجولة الإعادة بالدائرة الثانية

18 حجم الخط

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، انتظام بدء التصويت بلجان إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية والتي تضم 3 مراكز هي (الداخلة - الفرافرة - بلاط)، في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مركز العمليات.

كما أكدت خلال تواصلها مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات. من ناحية أخرى، كلّفت نائب المحافظ رؤساء المراكز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام القائمين على العملية الانتخابية والناخبين داخل وخارج مقار اللجان.

هذا ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة الثانية في هذه المرحلة 111 ألفًا و789 ناخبًا وناخبة موزعين على 37 لجنةً فرعية.

الدائرة الثانية تستقبل الناخبين بالوادي الجديد

يذكر أن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن بالأمس، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة "د"، والتي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى غدا الأحد.

وشدد المحافظ على متابعة التجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها ٣٧ لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أي بلاغات.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الإستعداد بجميع مدن ومراكز المحافظة، لانتخابات مجلس النواب فى الدائرة التى سيتم إعادتها وذلك لضمان جاهزية المقار واللجان الانتخابية واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشارت محافظة الوادي الجديد إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثلاث (الداخلة، بلاط، الفرافرة)، لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو طوارئ.

خطة متكاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب

كما أعلنت الوادي الجديد، عن وجود خطة متكاملة للتنسيق الكامل بين مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس التي تُجرى بها عملية الاقتراع، بما يضمن توافر كافة الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة لسير العملية الإنتخابية بكل سهولة ويسر، وكذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة بمحيط مقار اللجان الإنتخابية، وتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقار الانتخابية لمتابعة جاهزيتها الكاملة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الوادي الجديد، على دعم ركائز الديمقراطية، وضمان إجراء انتخابات نزيهة وآمنة ومنظمة، تعكس وعي وحرص المواطن الواحاتي على ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.