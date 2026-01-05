الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

بحوث الصحراء ينفذ تجربة بحثية ناجحة لزراعة فول الصويا بالوادي الجديد

نجاح زراعة فول الصويا
نجاح زراعة فول الصويا بالوادي الجديد لأول مرة
نجح فريق من مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تنفيذ تجربة زراعة محصول فول الصويا بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم البحوث التطبيقية، بما يساهم في تقليل الفجوة ودعم تحقيق الأمن الغذائي.
جاءت التجربة، تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، ضمن البرامج البحثية الممولة من المركز وفي إطار جهود الدولة لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية والعلفية، حيث يُعد فول الصويا من المحاصيل الاستراتيجية ذات الاستخدامات الزيتية والعلفية، لما له من دور مهم في دعم الأمن الغذائي.


وتم تنفيذ التجربة لأول مرة بمنطقة الخارجة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد أستاذ المحاصيل بالمركز من خلال تطبيق نظام التحميل الزراعي للذره الشامية على فول الصويا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، إلى جانب تحسين خواص التربة بتحميل محصول نجيلى مع محصول بقولي.

وأسفرت النتائج عن تحقيق إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كيلو جرام للفدان من محصول فول الصويا، كما يصل متوسط وزن العرش إلى نحو 2.5 طن للفدان، ويمكن الاستفادة منه في صناعة السيلاج أو الكومبوست، بما يدعم الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية.

الجريدة الرسمية