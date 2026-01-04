أوقاف الوادي الجديد تعلن انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى، وذلك برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، في إطار دعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد أن المسابقة تُجرى بين أبناء المحافظة، وتبدأ فعالياتها يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، الموافق 6 شعبان 1447هـ، على أن يكون التقديم مفتوحًا بجميع الإدارات، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

وأوضحت أوقاف الوادي الجديد أن الاختبارات تُعقد على مدار أسبوعين، حيث يشمل الأسبوع الأول مراكز الخارجة وباريس، بينما يشمل الأسبوع الثاني مراكز بلاط والداخلة والفرافرة، وفق جدول زمني محدد بكل مركز.

وتتضمن المسابقة أربعة مستويات، تشمل:

القرآن الكريم كاملًا لجميع الأعمار

ثلاثة أرباع القرآن للمرحلة الثانوية والجامعية

نصف القرآن للمرحلة الإعدادية

ربع القرآن للمرحلة الابتدائية

وتأتي هذه المسابقة في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على اكتشاف المتميزين من حفظة القرآن الكريم ورعايتهم.

تنفذ فعاليات مكاتب التحفيظ ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

وأعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بكافة أرجاء المحافظة ضمن الفعاليات الكبرى لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير مديرية الاوقاف بالوادي الجديد، إن هذه المكاتب لا يتوقف دورها عند حدود التلقين والحفظ فحسب؛ بل تمتد لتكون منارات تربوية ومحاضن فكرية تجمع بين حفظ آيات الذكر الحكيم وبين فهم مقاصده الشريفة التي تدعو إلى التسامح والتعايش وحب الوطن، بما يضمن بناء جيل محصن بالوعي والقيم الأخلاقية الرفيعة..

وأكد رمضان، أن المسجد سيظل دائمًا هو الحصن المنيع الذي تنطلق منه قيم الحق والخير، وأن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل خطوة محورية في بناء الوعي، حيث يمتزج نور القرآن بضياء الفهم الصحيح ليشكلا معًا درعًا واقيًا لأبنائنا ضد كافة أشكال الغلو والتطرف، سعيًا نحو مستقبل مشرق يسوده العلم والفضيلة تحت راية منهج الأوقاف الوسطي المستنير.

