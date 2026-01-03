التحفظ على 214 عبوة أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بـ الوادي الجديد

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة رقابية موسعة، شملت الحملة الأسواق وتجار التموين والأنشطة التجارية. والتركيز على محال الأسمدة والمبيدات الزراعية، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط. محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة السلع الإستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية المدعمة.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن ضبط (214) عبوة مختلفة الأصناف والأوزان من أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي الكمية المضبوطة والعرض علي النيابة

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

