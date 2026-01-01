نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية

18 حجم الخط

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، منظومة العمل بمركز البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات موقف تدقيق ملفات التقنين، ورصد المتغيرات المكانية غير القانونية، بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير المركز.

حيث اطلعت نائب محافظ الوادي الجديد، على سير العمل بوحدات البوابة الجغرافية ونظم المعلومات الجيومكانية والمتغيرات المكانية، موجهةً بتدريب مسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز على إعداد الملفات النهائية المطلوبة لتدقيق ملفات التقنين، ومتابع الأعمال في مراحل المعاينة الميدانية؛ لضمان دقة أعمال الرفع المساحي.

كما وجهت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات البوابة الجغرافية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لاستحداث مؤشر لتحديد المدة الزمنية التي يتم من خلالها الرد على الحالات غير القانونية.

نهائي مسابقة "عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية

هذا فيما شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، نهائي مسابقة " عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية، والتي تم إطلاقها لأول مرة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب، ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات العلمية والثقافية بين طلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي محمد مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأعّربت نائب المحافظ عن اعتزازها بالمستوى الثقافي والفكري للطالبات المشاركات بالجولة الأخيرة من المسابقة على مستوى إدارة الخارجة، والتي ضمت فريقي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والشعراوي الثانوية بنات، وانتهت بفوز مدرسة الشعراوي وتأهلها للمنافسة على مستوى المحافظة مع المدارس المتأهلة من باقي الإدارات التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنفيذ والإعداد للمسابقة وتدريب وتشجيع الطالبات للظهور بهذا المستوى المشرّف.

كما أشارت إلى تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل إدارة تعليمية خلال فعاليات اللقاء الختامي لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والذي يقام باحتفالية خاصة خلال شهر يناير الحالي.

