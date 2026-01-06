ضبط منتجات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تحت إشراف إسلام الجبالي مدير الإدارة، وبالتعاون مع فرع هيئة سلامة الغذاء، حملة تموينية على الأسواق والمخابز وتجار التموين والأنشطة التجارية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر منها: منها 3 محضر غش تجاري (انتهاء صلاحية مواد غذائية)، ومحضر مخالفة عدم حمل شهادة صحية.

وشملت المضبوطات: عسل ومشروبات غازية وزبادي وعبوات بانيه بارد ورايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

