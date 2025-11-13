الخميس 13 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط يكرم مدير وحدة الإنقاذ السريع بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم مدير وحدة الإنقاذ السريع، فيتو
كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، تقديرًا لجهوده المتميزة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الوحدة، وذلك عقب تعرضه لإصابة أثناء أداء مهام عمله، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

تعزيز كفاءة منظومة النظافة العامة

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لما يبذله مدير الوحدة وفريق العمل من جهود مخلصة ساهمت في تعزيز كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن وحدة الإنقاذ السريع أصبحت إحدى الوحدات النموذجية بالمحافظة لما تمتلكه من إمكانيات فنية متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، ومعدات حديثة تدعم سرعة الاستجابة لمختلف المواقف الطارئة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وحدة الإنقاذ السريع تمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية بالمحافظة، من خلال دورها الفاعل في رفع المخلفات والإشغالات، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لتطوير قدراتها الفنية والبشرية، بما يضمن مواكبة خطط الدولة في مجالات النظافة والبيئة والتنمية المستدامة.

محافظ أسيوط يقدم درع المحافظة لمدير وحدة الإنقاذ السريع 

وفي ختام التكريم، أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة إلى مدير وحدة الإنقاذ السريع، ومنحه مكافأة مالية تقديرًا لعطائه وجهوده المتميزة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

محافظ أسيوط يكرم المهندس حسن يونس تقديرًا لإسهاماته في تطوير ميادين المدينة

محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)

وأعرب أحمد رشاد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لجميع العاملين بالوحدة لمواصلة العمل الجاد وتحقيق أفضل أداء ممكن لخدمة المحافظة وأبنائها.

