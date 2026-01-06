على مدار الـ 24 الساعة، طوارئ بمستشفيات القليوبية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

تأتي الخطوة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تأمين الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إطار الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جاهزية جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وأقسام الطوارئ والاستقبال، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وضمان جاهزية فرق الطوارئ والانتشار السريع، إلى جانب زيادة أعداد النوبتجيات بالأقسام الحرجة.

كما شدد على تفعيل غرف العمليات والطوارئ على مدار 24 ساعة، مع التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف والدفاع المدني وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني على استمرار المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية، لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، متمنيا لإخواننا الأقباط عيدا سعيدا.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

​أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

