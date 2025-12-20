السبت 20 ديسمبر 2025
وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش في وزارة العمل والتي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات.

ضبط سوق العمل

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. 

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم السبت، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا، حيث تم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، إضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أكد على  استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لرفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات.

