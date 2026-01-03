محمد عبد الجليل يكتب: أمن القليوبية يتحرك لإنقاذ "قطة" والطب البيطري يرفض العلاج!

18 حجم الخط

في ممرات “نادي البلاستيك” بشبرا الخيمة، لم يكن الصمت هو سيد الموقف، بل صرخات مكتومة لروح لا تملك لسانًا لتشكو. قطة هزيلة، نصفها السفلي مكسور ولم يعد ملكًا لها بعدما حطمه الألم، كانت تزحف على الأسفلت البارد، وتنظر للمارة بعيون منكسرة تسأل سؤالًا واحدًا: “هل بقي في قلوبكم رحمة؟”.

المشهد كان قاسيًا، والعجز سيد الموقف. وفي لحظة يأس، قررتُ طرق باب اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية. واتصلت به هاتفيًّا، لم أتوقع استجابة سريعة من رجل تزدحم طاولة مكتبه بملفات الجنايات والجرائم المعقدة، لكن المفاجأة كانت في “الرقي” الذي تعامل به. لم يقل “هذه مجرد قطة”، بل أدرك أنها “روح”، فوجه فورًا المقدم أحمد العربي، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمتابعة الحالة.

المثير للدهشة ليس فقط في التوجيه، بل في “الفعل”؛ فالمأمور لم يكتفِ باتصال هاتفي، بل نزل بنفسه إلى أرض النادي، وقف يتابع، يبحث عن حل، ويجسد المعنى الحقيقي لشعار “الشرطة في خدمة الشعب”.. بل في خدمة الإنسانية.

الطب البيطري.. “أنا في إجازة”!

وعلى النقيض تمامًا، جاءت الصدمة من الجهة التي يُفترض أنها ملاذ هذه الأرواح. تواصلنا مع الطب البيطري بالقليوبية، لتأتي الردود باردة كالثلج: “نحن في إجازة.. صوروها وأرسلوا الصور”!

وبعد شد وجذب ومناهدة تدمي القلب، وهذا مشهد حدث أمامي، حضر “الدكتور”، لكنه لم يحضر بمشرطه أو برحمته، بل حضر بغضبه! وبدلًا من أن يسعف الروح التي تلفظ أنفاسها، وجه لومي بعبارات صادمة: “لماذا أنزلتني من بيتي؟ أنا في إجازة! القطة تحتاج إلى جراحة وبنج، اذهب بها إلى مستشفى خاص في مصر الجديدة على حسابك”!

هنا وقفتُ مذهولًا: هل أصبحت الإنسانية “بالقطاعي”؟ وهل تنتظر الأرواح انتهاء العطلات الرسمية لتموت بكرامة؟

فاتورة الإهمال يتحملها “الأمن”

لم تنتهِ الحكاية هنا، فقد استمر المقدم أحمد العربي في معركته “الإنسانية”، ولم يهدأ له بال حتى تواصل مع وكيل الوزارة، الذي أمر الطبيب بمباشرة الإسعافات فورًا.

ساعتان من الجدال، ورجال شرطة يحاولون إقناع “طبيب” بممارسة مهنته التي أقسم عليها! مشهد يدفعنا للتساؤل بمرارة: لماذا يتحمل رجال الأمن دائمًا فاتورة تقاعس وإهمال المؤسسات الأخرى؟ ولماذا يضطر المأمور لترك مهامه الأمنية ليقنع موظفًا بالقيام بواجبه الأخلاقي؟

رسالة إلى الطبيب “الغاضب”

يا سيادة الدكتور، يا من جئت “ممتعضًا” لأنك تركت دفء بيتك لإنقاذ حيوان أعزل؛ تذكر أن هذه الروح الضعيفة قد تكون هي “المنجية” لك غدًا أمام الله. إن الرحمة لا تتجزأ، ومن لا يَرحم لا يُرحم. إنقاذك لهذه القطة ربما كان ليكون الشاهد لك، لا عليك، في يوم لا ينفع فيه منصب ولا إجازة.

كلمة حق

تحية إعزاز لمديرية أمن القليوبية، للواء محمد السيد والمقدم أحمد العربي.. شكرًا لأنكم أثبتم أن البدلة العسكرية تخفي وراءها قلوبًا تشعر بآلام الضعفاء. أما الطب البيطري في القليوبية، فلنا معكم “عتاب ثقيل”.. فإذا غابت الرحمة من قلوب المداوين، فعلى الدنيا السلام.

