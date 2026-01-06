أشياء يحظر حملها داخل حقيبة السفر في المطارات

الثلاثاء 06 يناير 2026
هناك أشياء يحظر على المسافرين على متن الطائرة اصطحابها داخل حقيبة السفر في المطار.

وفي جميع الأمتعة علي متن رحلات مصر للطيران وفق شروط "النقل العامة" ولتعليمات "اتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن نقل البضائع الخطرة " فإنه يحظر تمامًا “نقل المواد التالية سواء في الأمتعة اليدوية أو حقيبة السفر المسلمة من قبل الركاب أو أفراد الطاقم على حد سواء لما تشكله هذه المواد من خطر على سلامة الطيران”.

 

محظورات حقائب السفر

الغازات المضغوطة (القابلة للاشتعال، وغير القابلة للاشتعال والسامة) مثل الأيروسول، وغاز التخييم، الأسلحة النارية، والذخائر، السيوف والسكاكين.

 

المتفجرات، المواد الحارقة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة، والغازات المضغوطة.

 

الكواشف الكيميائية

المتفجرات والذخائر والألعاب النارية.

السكاكين والخناجر والسيوف... إلخ.
المواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.
البضائع الخطرة (مثل الزئبق، والمواد السامة، المواد الممغنطة أو المواد الضارة).
الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.

 

وفق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) - (تنبيهات السلامة والأمان لمشغلي خدمات الطيران) (SAFO) يوصى أن توضع السجائر الإلكترونية والأجهزة ذات العلاقة في الحقائب المصاحبة، وليس في الحقائب المسجلة.

 

توجد إجراءات أمنية إضافية تحظر حمل بعض المواد ضمن الأمتعة التي يتم شحنها والأمتعة اليدوية للرحلات المغادرة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كما يلي:

لا يسمح بحمل جميع المواد السائلة والهلامية "الجل"، ومعجون الأسنان، ومستحضرات التجميل السائلة، والعطور ضمن الأمتعة اليدوية.

لا يسمح بحمل ولاعات السجائر ضمن جميع الأمتعة.

الجريدة الرسمية