الاتفاق يفوز على النجمة 3/4 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق الاتفاق الفوز السابع على التوالي، بعد الانتصار على نظيره النجمة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، والتي أقيمت على ملعب النجمة في عنيزة.

أهداف مباراة الاتفاق والنجمة

وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق ناصر الهليل بالخطأ في مرمى فريقه (27)، والبلجيكي موسي ديمبيلي (39)، وجاء الهدف الثالث والرابع، عن طريق فرانشيسكو كالفو (42)، و(59)، بينما جاءت ثلاثية النجمة عن طريق راكان الطليحي (72)، والعراقي علي جاسم (73)، والبرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز (87).

ترتيب الاتفاق والنجمة في الدوري السعودي

وارتفع رصيد إلى النقطة (22) في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، بينما رصيد نادي النجمة، برصيد نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ولم يتلقى الاتفاق أمام هزيمة خلال الجولات السبع الماضية، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وتعادل في 3، وسط فعالية للفريق بجهود من جانب سعد الشهري.

تفاصيل مباراة النجمة ضد الاتفاق

اللقاء بدأ بضغط مبكر من جانب نادي الاتفاق، وذلك لتسجيل الهدف الأول في شباك النجمة، وخطف النقاط الثلاث، وسط تمركز من جانب أصحاب الأرض في وسط ملعبهم.

وسجل نادي الاتفاق الهدف الأول، عن طريق ناصر الهليل بالخطأ في مرمى النجمة، بعد عرضية من جانب فينالدوم قابلها برأسية داخل شباك فريقه (27).

وعاد نادي الاتفاق، لتسجيل الهدف الثاني عن طريق البليجيكي موسي ديمبيلي، بعد عرضية من جانب فينالدوم، قابلها داخل شباك النجمة(39).

وتمكن فرانشيسكو كالفو الهدف الثالث لصالح نادي الاتفاق، بعد أسيست من جانب عبدالله الخطيب، نجح كالفو في تحويلها داخل الشباك (42)، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد.

وتمكن كالفو من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لنادي الاتفاق، وذلك بعد أسيست من جانب جورجينيو فينالدو ليسجل الرابع في شباك النجمة (59).

وقلص النجمة الفارق عن طريق راكان الطليحي، وذلك بعدما أتيحت له كرة، نجح اللاعب في تسجيلها داخل شباك مارك روداك حارس الاتفاق (72).

وسجل العراقي علي جاسم الهدف الثاني لصالح نادي النجمة، بعدما أتيحت له كرة، نجح في تحويلها داخل شباك مارك روداك ليسجل الثاني (73).

وتحصل نادي النجمة على ركلة جزاء، سجلها لازارو فينسيوس ماركيز، ليسجل الثالث في شباك الاتفاق، ويقلص الفارق إلى هدف وحيد (87)، لينتهي اللقاء بانتصار الاتفاق برباعية مقابل ثلاثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.