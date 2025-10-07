تحرير 4 محاضر وغلق منشآت لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية قرارًا بغلق 4 منشآت لعلاج الإدمان والطب النفسي تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالفات.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،
حيث شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة مكبرة بمدينة العبور، بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العبور 2.

وضمت الحملة كلا من: د. إبراهيم حلمي، مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، د. سعيد سلامة، مسئول العلاج الحر بالعبور، د. محمد سلامة، مفتش العلاج الحر بالعبور.


وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت داخل مدينة الأمل التابعة لإدارة العبور،
وأسفرت الأعمال عن تحرير 4 محاضر وغلق مراكز غير مرخصة.


وتبين أن هذه المنشآت تدار بدون تراخيص، ودون الحصول على موافقة من إدارة الصحة النفسية، إلى جانب مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

وجاري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتي هذه الحملة بناءً على تعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبتوجيهات الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة العبور الصحية.
 

