حزنا عليه، وفاة أب بعد أسبوع من مصرع نجله بالقليوبية

وفاة اب حزنا علي
وفاة اب حزنا علي نجله بعد مصرعه باسبوع بالقليوبية، فيتو
شهدت قرية طنط الجزيرة مركز طوخ محافظة القليوبية واقعة مأساوية بوفاة أب حزنا على نجله الذي لقي مصرعه غريقا بإحدى الترع منذ أسبوع.

وشيع الأهالي جثمان الأب إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بعد أيام قليلة من تشييع جثمان نجله، في مشهد مأساوي هزّ مشاعر الأهالي. 

 وفاة أب بعد أسبوع من مصرع نجله بالقليوبية 

الأب الذي يدعى يحيى حجاب لحق بنجله أحمد من ذوي الهمم ويبلغ من العمر 22 عاما والذي لقي مصرعه منذ أسبوع غرقا في ترعة الموت، كما  يطلق عليها أهالي قرية طنط الجزيرة في مركز طوخ والتي تتسبب في كوارث مستمرة.  

ترعة الموت بطنط الجزيرة طوخ 

ويعاني سكان قرية طنط الجزيرة منذ سنوات من وجود ترعة الموت التي تمر وسط الكتلة السكنية، حيث تمثل خطرًا دائمًا على الأطفال وكبار السن، خاصة مع ضيق الطرق المحيطة بها ومرور التكاتك والدراجات النارية ووسائل النقل المختلفة، لا سيما خلال أوقات الذهاب والعودة من المدارس.
وأكد الأهالي أنهم تقدموا بمناشدات متكررة للمسئولين منذ عام 2023، للمطالبة بتغطية الترعة أو تأمينها، إلا أن مطالبهم لم تجد استجابة حتى الآن، رغم ما تسببه من حوادث متكررة، فضلًا عن كونها بؤرة لانتشار الحشرات والأمراض، ما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مطالبين المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتحرك الفوري لانقاذ حياتهم. 

