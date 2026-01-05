حزنا عليه، وفاة أب بعد أسبوع من مصرع نجله بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت قرية طنط الجزيرة مركز طوخ محافظة القليوبية واقعة مأساوية بوفاة أب حزنا على نجله الذي لقي مصرعه غريقا بإحدى الترع منذ أسبوع.

وشيع الأهالي جثمان الأب إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن بعد أيام قليلة من تشييع جثمان نجله، في مشهد مأساوي هزّ مشاعر الأهالي.

وفاة أب بعد أسبوع من مصرع نجله بالقليوبية

الأب الذي يدعى يحيى حجاب لحق بنجله أحمد من ذوي الهمم ويبلغ من العمر 22 عاما والذي لقي مصرعه منذ أسبوع غرقا في ترعة الموت، كما يطلق عليها أهالي قرية طنط الجزيرة في مركز طوخ والتي تتسبب في كوارث مستمرة.

ترعة الموت بطنط الجزيرة طوخ

ويعاني سكان قرية طنط الجزيرة منذ سنوات من وجود ترعة الموت التي تمر وسط الكتلة السكنية، حيث تمثل خطرًا دائمًا على الأطفال وكبار السن، خاصة مع ضيق الطرق المحيطة بها ومرور التكاتك والدراجات النارية ووسائل النقل المختلفة، لا سيما خلال أوقات الذهاب والعودة من المدارس.

وأكد الأهالي أنهم تقدموا بمناشدات متكررة للمسئولين منذ عام 2023، للمطالبة بتغطية الترعة أو تأمينها، إلا أن مطالبهم لم تجد استجابة حتى الآن، رغم ما تسببه من حوادث متكررة، فضلًا عن كونها بؤرة لانتشار الحشرات والأمراض، ما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مطالبين المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتحرك الفوري لانقاذ حياتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.