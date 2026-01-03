ضبط مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بداخلها 20 مدمنا بالبساتين

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام الأجهزة المعنية بإغلاق مصحة لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة.

بلاغ ضد جاره كشف مصحة لعلاج الإدمان فى البساتين

وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول يناير الجاري تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من مالك أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص المقيمين بذات الدائرة، لقيامه باستئجار شقة مملوكة له بغرض السكن، ثم استخدامه لها كمصحة لعلاج الإدمان بالمخالفة لشروط عقد الإيجار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، والذي تبين أنه مدير المصحة، وبمواجهته أقر بإدارته المنشأة بدون ترخيص، ومخالفته لشروط عقد الإيجار بقصد تحقيق أرباح مادية.

كما أسفر الفحص عن تواجد 20 شخصًا داخل المصحة، وتم تسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

