السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بداخلها 20 مدمنا بالبساتين

بلاغ ضد جاره كشف
بلاغ ضد جاره كشف مصحة لعلاج الإدمان فى البساتين
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام الأجهزة المعنية بإغلاق مصحة لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة.

بلاغ ضد جاره كشف مصحة لعلاج الإدمان فى البساتين 
وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول يناير الجاري تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من مالك أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص المقيمين بذات الدائرة، لقيامه باستئجار شقة مملوكة له بغرض السكن، ثم استخدامه لها كمصحة لعلاج الإدمان بالمخالفة لشروط عقد الإيجار.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، والذي تبين أنه مدير المصحة، وبمواجهته أقر بإدارته المنشأة بدون ترخيص، ومخالفته لشروط عقد الإيجار بقصد تحقيق أرباح مادية.

كما أسفر الفحص عن تواجد 20 شخصًا داخل المصحة، وتم تسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بإغلاق مصحة لعلاج الإدمان علاج الإدمان تعمل بدون ترخيص الأجهزة الأمنية محافظة القاهرة قسم شرطة البساتين

مواد متعلقة

مشاجرة بين أنصار مرشحين بالإسكندرية وضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال بالجيزة والبحيرة (صور)

تأجيل محاكمة 109 متهمين في 3 قضايا إرهاب بالدائرة الأولى في بدر

القبض على 3 سائقين ميكروباص بالمنيا بتهمة توجيه الناخبين لصالح أحد المرشحين

مقطع فيديو يوثق الواقعة، القبض على سائق موتوسيكل بتهمة سحل طفل بأسيوط

القبض على 5 أشخاص بتهمة حيازة أموال وكروت دعائية بمحيط الدوائر الانتخابية (صور)

ضبط سائقين وربة منزل لتوزيع أموال على الناخبين بالبحيرة

ضبط 7 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 5 محافظات (صور)

ضبط قائد سيارة بتهمة طمس اللوحات المعدنية بأكتوبر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads